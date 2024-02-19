Матір Навального не пустили в морг: продовжили терміни "перевірки"
Уранці 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили. Про це заявила речниця Навального Кіра Ярмиш, повідомляє Українська правда.
"Рано вранці мати Олексія та адвокати приїхали до моргу. Всередину їх не пускають. Одного з адвокатів буквально виштовхали. На запитання, чи там тіло Олексія, співробітники не відповідають.
У СК (Слідчому комітеті РФ – ред.) матері й адвокатам сказали, що перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона триватиме – невідомо. Причина смерті, як і раніше, "не встановлена". Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього", – зазначила Ярмиш.
Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК), створеного Олексієм Навальним у 2011 році, Іван Жданов зазначив:
"Ми проходили це після отруєння в Омську. Проходили і з речами, які не віддавали після отруєння. Раз за разом продовжували терміни перевірки – і так і не віддали нічого".