Матір Навального не пустили в морг: продовжили терміни "перевірки"

Уранці 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.﻿﻿ Про це заявила речниця Навального Кіра Ярмиш, повідомляє Українська правда.

"Рано вранці мати Олексія та адвокати приїхали до моргу. Всередину їх не пускають. Одного з адвокатів буквально виштовхали. На запитання, чи там тіло Олексія, співробітники не відповідають.

У СК (Слідчому комітеті РФ – ред.) матері й адвокатам сказали, що перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона триватиме – невідомо. Причина смерті, як і раніше, "не встановлена". Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього" , – зазначила Ярмиш.