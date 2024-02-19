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Матір Навального не пустили в морг: продовжили терміни "перевірки"

Матір Навального не пустили в морг: продовжили терміни "перевірки"
Фото: Flickr

Уранці 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.﻿﻿ Про це заявила речниця Навального Кіра Ярмиш, повідомляє Українська правда.

"Рано вранці мати Олексія та адвокати приїхали до моргу. Всередину їх не пускають. Одного з адвокатів буквально виштовхали. На запитання, чи там тіло Олексія, співробітники не відповідають.
У СК (Слідчому комітеті РФ – ред.) матері й адвокатам сказали, що перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона триватиме – невідомо. Причина смерті, як і раніше, "не встановлена". Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього", – зазначила Ярмиш.

Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК), створеного Олексієм Навальним у 2011 році, Іван Жданов зазначив: "Ми проходили це після отруєння в Омську. Проходили і з речами, які не віддавали після отруєння. Раз за разом продовжували терміни перевірки – і так і не віддали нічого".

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