Євросоюз планує назвати санкції іменем Навального

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про плани перейменування режиму санкцій за порушення прав людини на честь критика Кремля Алексєя Навального після повідомлень про його смерть у російській тюрмі.﻿ Про це він заявив по прибутті на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомляє Європейська правда.

За його словами, на зустрічі говоритимуть про те, як надіслати сигнал політичної підтримки російській опозиції після смерті Навального.

Боррель згадав про демонстрації в Росії на вихідних попри репресії.

"Ми маємо послати меседж підтримки російській опозиції. Але водночас ми маємо стежити за ходом війни, адже не видно, щоб Путін був готовий її зупинити" , – сказав головний європейський дипломат.

"Щоб вшанувати пам’ять Навального я запропоную міністрам перейменувати наш режим санкцій щодо прав людини на його честь і назвати його санкційним режимом щодо захисту прав людини імені Навального" , – заявив Боррель.

За його словами, таким чином ім’я Навального назавжди асоціюватимуть з роботою ЄС на захист прав людини.