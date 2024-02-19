Прем'єр Вірменії: Народ України дружній нам, ми не союзник РФ

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян повторив, що його країна не є союзником РФ у її війні проти України, повідомляє Європейська правда.

Пашинян сказав, що Алма-Атинська декларація є основою для визнання незалежності та територіальної цілісності республік, які здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу.

Він зазначив, що Вірменія приймає Алма-Атинську декларацію, яку ухвалили, зокрема, Росія та Україна.

Вірменський прем’єр нагадав, що Біловезькою угодою Росія, Україна і Білорусь вирішили, що Радянського Союзу більше не існує, і вони стають незалежними державами і визнають кордони одна одної.