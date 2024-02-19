Окупанти "зачищають" Авдіївку, намагаються наступати – речник ЗСУ

Російські військові "зачищають" Авдіївку після відходу українських сил із позицій 18 лютого. Крім того, перегрупуючись, окупанти наступають на інших напрямках. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Росіяни проводять перегрупування. Вони досягли своїх якихось тактичних цілей на Авдіївському напрямку. Вони, проводять, на жаль, мають таку змогу проводити "зачистку" в Авдіївці. Тому що це все ж таки місто, значна територіальна одиниця. Вони, ймовірно, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки. Але поки що пройшов короткий час, щоб це відбулося" , ﻿- сказав він.

На питання, що мається на увазі під зачисткою спікер сказав, що "це те, що відбувається в місті, з якого вийшли всі сили".

"В тому числі й те, що ви сказали (робота з ДРГ, розмінування тощо - ред.)" , - констатував Лиховій.

Ситуація на Таврійському напрямку

Як додав військовий, у операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація контрольована.

"Противник зализує рани. Намагається проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. Так само дещо зменшилася активність ворожої артилерії й ворожої авіації" , - долав спікер.

Зокрема, за його словами, за минулу добу на всій операційній зоні зафіксовано на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" 26 авіаударів.