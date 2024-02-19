РФ може здійснити раптовий напад на країни НАТО – МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО. Про це литовський міністр заявив в інтерв’ю ZDF, повідомляє Європейська правда.

"Найбільша проблема полягає в тому, що ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося. Ми сподіваємося, що Росію можуть зупинити українці, далеко, за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви. Але реальність така, що Росія може мобілізувати ще 400 тисяч військових. Вони виробляють нові танки і нову зброю. Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього" , – сказав він.

За словами глави литовського МЗС, Захід не має чекати "на другий Перл-Гарбор".

"Ми не можемо чекати, поки кожна європейська країна буде фактично атакована Росією – на півдні, півночі, сході і заході. Тому що Росія має таку можливість Вся наша безпека взаємопов'язана – якщо Литва в небезпеці, то й інші частини Європи також. Ми повинні захищатися разом" , – підкреслив Ландсбергіс.

У зв’язку із подібними загрозами він наполегливо закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, і, зокрема, до постачання Німеччиною крилатих ракет великої дальності Taurus.