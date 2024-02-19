Росія відправила на окуповані території спецзагони для імітації виборів – ГУР

Головне управління розвідки повідомило, що Росія відправила на окуповані території України спеціально підготовлені загони для з імітації так званих "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Українська правда.

"Для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій".

Одне із завдань цих загонів — до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз "підтримки" Путіна" , – йдеться в повідомленні.

Також у Кремлі затвердили новий "порядок" проведення "голосування" на ТОТ України.

Зокрема, окупанти вирішили, що взяти участь у незаконних "виборах" на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.

В ГУР вважають, що таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій. Повідомляється, що за завданням із Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на ТОТ України, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", яка, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.