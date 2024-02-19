Потяги на кордоні з Польщею курсують без ускладнень – "Укрзалізниця"

Пасажирські та вантажні поїзди на кордоні з Польщею наразі курсують без ускладнень. ﻿ Про це заявили в "Укрзалізниці", повідомляє Економічна правда.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що вони співпрацюють з прикордонниками, посольством України в Польщі та Міністерствами розвитку громад, територій та інфраструктури і Міністерством закордонних справ у контексті блокування кордону польськими фермерами.

Вчора, 18 лютого польські фермери заблокували рух пасажирського поїзда Київ-Хелм, в якому було 260 пасажирів, більшість з яких - жінки та діти. Після втручання польської поліції та залізничників, рух було відновлено.