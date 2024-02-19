Орбан закликав закрити ринок ЄС для української агропродукції
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за закриття європейського ринку для української агропродукції, повідомляє Європейська правда.
"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим", – цитує Віктора Орбана "Фідес" у зв'язку з європейськими демонстраціями фермерів.
У відеоролику, розміщеному на сторінці головної урядової партії в соціальних мережах, прем'єр-міністр зазначив: в Угорщині також діють такі правила, але при цьому ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.
"Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок", – наголосив Віктор Орбан.
За його словами, до фермерів ніхто не прислухається, вони відчувають, що відстань між ними і тими, хто приймає рішення в Брюсселі, як небо і земля.
"Це неможливо. Правила повинні бути змінені", – заявив Орбан.
Нагадаємо, шість великих фермерських організацій Європейського Союзу розкритикували пропозиції Європейської комісії щодо кращого контролю за імпортом української сільськогосподарської продукції як недостатні.