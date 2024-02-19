У Єврокомісії проведуть зустріч через блокаду на польському кордоні

У Єврокомісії анонсували зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції на тлі блокади польськими фермерами кордону з Україною. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє Європейська правда.

У представника ЄК запитали про протести польських фермерів, які заблокували кордон з Україною, внаслідок чого у чергах опинилися тисячі вантажівок.

"Контакти продовжуються між Єврокомісією та всіма країнами-членами, кого це торкнулося. Ми вважаємо, що правильний форум для пошуку середньострокових та довгострокових рішень – це координаційна група ЄС, яка збереться завтра" , – сказав він.

Гілл також додав, що мирні демонстрації – це базові права в ЄС, але Єврокомісія неодноразово заявляла, що "насильству немає місця, і національна влада відповідає за забезпечення порядку".

"Тому дуже важливо, щоб національні органи влади захищали пасажирські та вантажні перевезення, які є важливими для належного функціонування наших ланцюгів постачання та внутрішнього ринку ЄС" , – зазначив він.

Наразі польські фермери блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.