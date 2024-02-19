У 47-й бригаді заявили, що їхні бійці вийшли з Авдіївки без втрат
47-ма окрема механізована бригада повідомила, що бійці іхнього 25-го окремого штурмового батальйону останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу і не зазнали втрат, повідомляє Українська правда.
"Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат! Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку", – йдеться в повідомленні.
Як зазначає 47-ма бригада, з кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство.
"Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися. Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.
Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь! Інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках", – додали у бригаді.