У 47-й бригаді заявили, що їхні бійці вийшли з Авдіївки без втрат

47-ма окрема механізована бригада повідомила, що бійці іхнього 25-го окремого штурмового батальйону останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу і не зазнали втрат, повідомляє Українська правда.

"Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат! Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку" , – йдеться в повідомленні.

Як зазначає 47-ма бригада, з кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство.

"Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися. Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.