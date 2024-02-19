Третя штурмова вийшла з Авдіївки без втрат – Жорін

В Авдіївці деякі підрозділи Третьої окремої штурмової бригади потрапили в оточення, але змогли вирватися. Про це заявив заступник командира з'єднання Максим Жорін, повідомляє Ліга.net.

За його словами, деякі бійці були в оточенні "певний час", але вийшли.

Він зазначив, що на території Авдіївського коксохімічного заводу не залишилося жодного воїна 3 ОШБр.

"Там у принципі нічого не залишилося, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень" , – заявив Жорін.

Військовий наголосив, що майже половина всіх керованих авіаційних бомб, які росіяни скидали на Авдіївку, припали на територію коксохіму.