У ДПСУ відповіли, чи є загроза нового нападу РФ з півночі України

Українські прикордонники продовжують будівництво укріплень на кордоні з Росією та Білоруссю. Ворог продовжує щоденно здійснювати обстріли по території Чернігівської, Сумської, Харківської областей, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

"Як і раніше на кордоні з Білоруссю ми продовжуємо заходи з укріплення і кордону, і прикордоння. Але по той бік кордону у Росії немає достатньо сил для того, щоб здійснити вторгнення. Водночас ми розуміємо загрозливість цього напрямку. Тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тому і продовжуємо заходи з укріплення цього напрямку по всій протяжності по кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини" , - каже Демченко.

Водночас на кордоні з Російською Федерацією ситуація трохи інша. В першу чергу через ті обстріли, які ворог продовжує щоденно здійснювати по території Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Використовуючи різне озброєння зі своєї території РФ завдає ударів з артилерії, мінометів, стрілецької зброї, авіації.

"Укріплювати кордон на цьому напрямку, безпосередньо по лінії кордону, досить складно. Це практично не можливо через знову таки обстріли. Тому безпека й обороноспроможність нашої країни забезпечується в максимальній близькості до кордону наслідки це окремі напрямки дозволяють. Це може бути і за кілька сотень метрів від кордону, і за кілька кілометрів," - розповів він.

За його словами, у північних областях залишається загроза і по ворожих ДРГ. Хоча останні кілька днів їх не фіксували.

ДРГ у Сумській області

Ситуація на Сумщині з початку року різко загострилася. Окупанти не лише обстрілюють прикордонні населені пункти, а й намагаються прорвати кордон України на цій ділянці.

Буквально 3 лютого російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону. Пізніше помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін розповів, що "нам відомо, що троє людей або були поранені, або загинули". При цьому ця група така сама, як і всі попередні - у ній є як сапери, які знають, як розмінувати територію, так і мінометники, які йдуть трохи позаду.

При цьому 3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинниках.