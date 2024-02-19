ОВА: Росіяни вдарили з "Градів" по селу на Запоріжжі, один загиблий

Росіяни 19 лютого обстріляли з ракетних систем "Град" село Приморське Василівського району Запорізької області, в результаті чого загинув місцевий мешканець, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Рашистські нелюди сьогодні відібрали ще одне безневинне життя на запорізькій землі".

За його словами, близько 12:00 окупанти обстріляли з "Градів" село Приморське Василівського району - загинув 57-річний місцевий житель.