В Червоному Хресті назвали кількість зниклих без вісти в Україні

Станом на кінець січня 2024 року в Україні вважаються безвісти зниклими щонайменше 23 тисячі осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у звіті Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Ми допомогли тисячам розлучених родичів зв’язатися з їхніми близькими чи дізнатися більше про їхню долю, але безліч людей ще не отримали жодних звісток. Щодня ми працюємо задля того, щоб допомогти ще більшій кількості родин" , — зазначив голова Бюро Центрального агентства розшуку МКЧХ Душан Вуджасанін.

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав понад 115 000 звернень від сімей в Росії та Україні щодо розшуку зниклих безвісти. 8 000 родин отримали за допомогою Комітету інформацію про зниклих родичів.

За словами Вуджасаніна, в Україні зниклими безвісти наразі вважаться не менше 23 000 людей.

Як повідомлялось, станом на кінець 2023 року Національна поліція України задокументувала загибель 9700 мирних жителів України внаслідок повномасштабної агресії РФ, ще 11 тисяч — дістали поранення, майже 7 тисяч зникли безвісті.