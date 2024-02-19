Омбудсмен відреагував на розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому

Страта росіянами українських військових, які потрапили у полон, це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій" , - пише Лубінець.

Він зауважив, що росіяни спеціально вбивають українських військових. Це все через їх небажання залишати українців живими. При цьому він нагадав, що страта військовополонених - це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання.

"Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла" , - підкреслив він.

Ситуація в Авдіївці

За даними прокуратури, 18 лютого в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.

Ситуація у Веселому

Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.

"Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї" , - наголосили в прокуратурі.

Розстріл полонених

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.