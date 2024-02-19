ГУР підтвердило загибель пілота РФ, який викрав Мі-8 для України

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну, дійсно був вбитий. Його тіло знайшли в Іспанії, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

"Можемо підтвердити факт смерті", - сказав Юсов.

Однак Юсов не уточнив інформацію стосовно причин смерті пілота.

Нагадаємо, сьогодні в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло українця.

Як писав проект Eureka News, загиблий нібито Максим Кузьмінов. Однак вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років, а знайденому загиблому - 33 роки.

Спецоперація "Синиця"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.

Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова.

Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.

Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.