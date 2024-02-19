Кулеба звернувся до голів МЗС країн ЄС під час засідання в Брюсселі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн Європейського Союзу під час засідання в Брюсселі 19 лютого, закликавши їх невідкладно посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про виступ Кулеби повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Голова МЗС закликав європейських колег скасувати експортні контракти, скерувати все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту та європейської оборони, спільно шукати снаряди за межами Європи та розбудовувати внутрішнє виробництво.

"Кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, має слугувати обороні Європи. Ми маємо взяти це за правило", – наголосив він.

Кулеба нагадав про те, як Росія застосовує тактику "м’ясних штурмів", тоді як достатня кількість артилерії дозволяє зберігати життя українських військових.

"На жаль, нині в європейському небі – дим війни на сході, і запах війни вже у європейському повітрі. Але за умови вчасної та достатньої підтримки Україна здатна перемогти російську агресію та уникнути найгіршого сценарію для Європи", – підкреслив міністр.

Серед інших тем виступу голови МЗС були питання вступу України до Євросоюзу, створення окремого механізму військової допомоги в межах Європейського фонду миру, конфіскація заморожених російських активів та посилення санкційного тиску на РФ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.