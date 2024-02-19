Трамп прокоментував смерть російського опозиціонера Навального

Колишній президент США та ймовірний кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував смерть російського опозиціонера Алексєя Навального через чотири дні, повідомляє Європейська правда.

У дописі у своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що "раптова смерть Алексєя Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні". Він вважає, що йдеться про "повільне, неухильне прогресування, в якому шахрайські, радикальні ліві політики, прокурори і судді ведуть нас по шляху до знищення".

"Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і грубо несправедливі рішення в судах руйнують Америку. МИ – НАЦІЯ В ЗАНЕПАДІ, НАЦІЯ-НЕВДАХА! MAGA2024", – додав Трамп.

У своєму дописі він жодним чином не згадав ані про те, хто такий Навальний, ані про обставини його смерті та можливу причетність до них російського режиму. На це вже звернула увагу його конкурентка Ніккі Гейлі.

"Дональд Трамп міг би засудити Владіміра Путіна за те, що він є кровожерливим головорізом. Трамп міг би похвалити мужність Навального. Замість цього він, за методичкою лібералів, засудив Америку і порівняв нашу країну з Росією", – написала вона у Twitter (X).

Donald Trump could have condemned Vladimir Putin for being a murderous thug.



Trump could have praised Navalny’s courage.



Instead, he stole a page from liberals’ playbook, denouncing America and comparing our country to Russia. pic.twitter.com/CxAOGwIQEN — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 19, 2024

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу та особисто Путіна.