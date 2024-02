НАЗК виключило американську компанію зі списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR) зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Нацагентство.

"Компанія надіслала лист до НАЗК, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку. Зокрема, LISCR повідомила, що усі судна російського "Совкомфлоту" були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру. Відтепер спроможність росії транспортувати свою нафту стала ще обмеженішою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати "нафтодолари" — меншими" , — йдеться в повідомленні.

У 2022 році найбільша судноплавна компанія РФ "Совкомфлот" передала функції з управління своїми майже 100 суднами до компанії SCF Management Services Dubai LTD (ОАЕ). Раніше, ці самі судна "Совкомфлот" передавав в управління компанії SCF Management Services Ltd, зареєстрованої в Санкт-Петербурзі. Згодом SCF Management Services Dubai LTD все ж змінила свою назву на SUN SHIP MANAGEMENT. Однак, засновником вказаної компанії залишилась SCF Overseas Holding, яка афілійована саме АО "Совкомфлот".

При цьому, 80 з майже 100 танкерів "Совкомфлоту" були зареєстровані під прапором Ліберії. Відповідно, реєстрація та обслуговування суден здійснювалася Ліберійським міжнародним судновим і корпоративним реєстром. Це дозволяло суднам підсанкційного "Совкомфлоту" продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою.

НАЗК привітало рішення LISCR про анулювання реєстрації усіх суден компаній SCF Management Services LTD та SUN SHIP MANAGEMENT. Це позбавляє Росію ще однієї стратегічно важливої для неї лазівки з обходу санкцій.

Як повідомлялось, в січні ОАЕ заборонили вхід в свої води суднам під прапором Камеруну, які можуть перевозити нафту з РФ.