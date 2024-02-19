Сійярто: Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина перестане блокувати новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин, повідомляє Ділова столиця.

Відповідну заяву опубліковано у Facebook.

"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам" , — розповів глава МЗС.

Він також зазначив, що річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну "має стати приводом", щоб говорити про припинення вогню та мирні переговори.

Варто зазначити, що у січні ЄС почав обговорювати запровадження 13-го пакету антиросійських санкцій.