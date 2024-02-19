Стефанішина про ситуацію на кордоні з Польщею: повідомили ЄК, чекаємо на реакцію партнерів

Київ поінформував Єврокомісію про ситуацію з блокадою польсько-українського кордону та очікує рішучої реакції партнерів, повідомляє Європейська правда.

Про це сказала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", – наголосила Стефанішина.

Вона нагадала, що у вівторок у Брюсселі з ініціативи української сторони зустрінеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.

"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", – додала вона.

Нагадаємо, 18 лютого повідомляли, що протестувальники надвечір намагалися блокувати колії на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але поліція втрутилася. Рух вантажівок на цьому КПП у неділю повністю заблокували.

У понеділок "Укрзалізниця" повідомила, що протестувальники в неділю заблокували проїзд пасажирського потяга "Київ-Хелм", але після втручання поліції питання вирішили.