Боррель: Країни-члени можуть закуповувати снаряди для України за межами ЄС

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що держави-члени можуть замовляти артилерійські снаряди за межами об’єднання в межах плану із забезпечення України необхідною зброєю, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн ЄС 19 лютого.

Боррель розповів, що очільники зовнішньополітичних відомств членів Євросоюзу зосередились на тому, як збільшити постачання артилерійських снарядів для України.

Він нагадав, що в ЄС із минулого року діє механізм, у межах якого були розроблені 60 рамкових контрактів для розміщення замовлень на артилерійські снаряди в промисловості – і ці контракти також забезпечуються фінансування.

"Якщо у країн-членів є спосіб отримати боєприпаси на міжнародному ринку, якщо хтось може поставити ці боєприпаси швидше, дешевше і простіше, – немає жодних обмежень", – наголосив топ-дипломат Євросоюзу.

"Ми ніколи не говорили, що це (замовлення на боєприпаси. – Ред.) буде лише для європейської промисловості. Очевидно, що ми будемо надавати їй пріоритет. Але якщо хтось має кращу пропозицію, будь ласка, використовуйте її", – додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.