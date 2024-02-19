Данілов оцінив ситуацію на фронті після виведення українських військ з Авдіївки

Після виходу українських військ ситуація на фронті лишається складною, проте не варто називати її катастрофічною, повідомляє Українська правда.

Про це заявив секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "УП. Підсумки".

"Ми в лютому 2022 року також були в обороні, коли розпочалася активна агресія Російської Федерації і сьогодні, коли починають розповідати, що зараз катастрофічна ситуація, то по-перше, не треба роздмухувати такі речі. На війні кожен день складний і важкий. І зараз робити складні висновки також не треба.

Так, ситуація складна. Ми це визнаємо. Є проблеми із засобами ураження. На превеликий жаль, їх недостатня кількість на території нашої країни, але будемо вважати, що найближчим часом вся ця ситуація має змінюватися".

Данілов також заявив, що захоплення Авдіївки обійшлося росіянам дуже дорого.

"Маневри, які здійснюють наші військові є професійними. Що стосується росіян, то їм дуже дорого дістався цей населений пункт (Авдіївка – ред.). Вони втратили величезну кількість там своїх військових, вони втратили там величезну кількість техніки" , - сказав він.

Данілов наголосив, що не бачить у маневрі українських військових "чогось катастрофічного".

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