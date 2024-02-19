В "Армії дронів" відзвітували про втрати російських військ за тиждень
Сили оборони України з використанням дронів знищили за тиждень знищили 46 російських танків та 168 окупантів, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова.
За його даними, минулого тижня за допомогою дронів вдалося знищити 63 гармати і 89 вантажівок.
Окрім цього було ліквідовано 219 опорних пунктів, 121 бойову броньовану машину, 10 складів з паливом та боєприпасами та 12 САУ.
"Дронів та оборонних технологій буде більше, окупантів - менше", - написав Федоров.
Виробництво дронів в Україні.
Нагадаємо, в Україні значно збільшують виробництво безпілотників, які активно використовують у війні з російськими окупантами.
Зокрема, у 2024 році в нашій країні планується зробити і передати бійцям ЗСУ мільйон FPV-дронів. Це ще у грудні минулого року анонсував президент Володимир Зеленський.