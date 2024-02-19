Росіни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків

Російські війська увечері 19 лютого запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

Про загрозу безпілотників повідомляли на Харківщині, у Запорізькій, Дніпропетровській областях.

О 22:26 про нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області. Вони рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.

О 22:52 повідомили про нові групи ударних БпЛА із Запорізької області у Дніпропетровську, курс північний; БпЛА з Дніпропетровщини у Кіровоградську область, курс західний; з Херсонщини у південній частині Дніпропетровщини, курс північний; у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний.