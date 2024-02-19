Під Одесою вибухнув автомобіль Української добровольчої армії: є постраждалі

Поблизу Одесі у селі Гвардійське вибухнула автівка з двома представниками Української добровольчої армії: Альбертом та Наталею Кручиніними, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Поліція Одеської області, Українська добровольча армія.

У поліції зазначають, що унаслідок вибуху автівки травмувались жінка з чоловіком. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Представники Української добровольчої армії заявили, що підірвали їхнє авто. Там перебували Альберт та Наталя Кручиніни, за життя яких наразі борються лікарі. В УДА зазначили, що вибух стався біля одного з військових обʼєктів у передмісті Одеси.

"Командування УДА розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки".