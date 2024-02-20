Close button

Росіяни заявили про збиття трьох дронів у Брянській області

Росіяни заявили про збиття трьох дронів у Брянській області
Фото: скриншот

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття нібито українських дронів над кількома районами, повідомляє Українська правда.

"Припинено спробу київського режиму (так росіяни називають українську владу, - ред.) здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА", – йдеться в повідомленні.

За словами Богомаза, безпілотний літальний апарат літакового типу нібито було "знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ".

О 5:52 Богомаз додав, що ще "два безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Погарським районом і Стародубським муніципальним округом силами ППО Міністерства оборони РФ".

Новини

Популярні теми форуму

analytics