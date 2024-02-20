Курс валют НБУ на 20 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 лютого 2024 року

Курс долара , порівняно з 19 лютого, зріс на 31 коп. до 38.2847 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 41.2403 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 49 коп. до 48.2693 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 43.4510 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.5276 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.284 700 EUR Євро 41.240 300 GBP Фунт стерлінгів 48.269 300 CHF Швейцарський франк 43,451 000 PLN Польський злотий 9.527 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.