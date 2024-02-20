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Курс валют НБУ на 20 лютого

Курс валют НБУ на 20 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 лютого 2024 року

Курс долара , порівняно з 19 лютого, зріс на 31 коп. до 38.2847 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 41.2403 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 49 коп. до 48.2693 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 43.4510 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9.5276 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.284 700 +0.3128
EUR Євро 41.240 300 +0.3484
GBP Фунт стерлінгів 48.269 300 +0.4855
CHF Швейцарський франк 43,451 000 +0.3599
PLN Польський злотий 9.527 600 +0.1053

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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