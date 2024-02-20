Курс валют НБУ на 20 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 20 лютого 2024 року
Курс долара , порівняно з 19 лютого, зріс на 31 коп. до 38.2847 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 41.2403 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 49 коп. до 48.2693 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досягнув рівня 43.4510 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 9.5276 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.284 700
|EUR
|Євро
|41.240 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.269 300
|CHF
|Швейцарський франк
|43,451 000
|PLN
|Польський злотий
|9.527 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.