ППО знищила всі 23 безпілотники Shahed – Повітряні сили
У ніч на 20 лютого сили протиповітряної оборони знищили усі 23 ударні безпілотники типу Shahed, які росіяни запустили по України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Безпілотники окупанти запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Окрім "Шахедів", росіяни також завдали ударів двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська область) та керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька область)
"В результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.