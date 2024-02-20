ППО знищила всі 23 безпілотники Shahed – Повітряні сили

У ніч на 20 лютого сили протиповітряної оборони знищили усі 23 ударні безпілотники типу Shahed, які росіяни запустили по України.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники окупанти запустили з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Окрім "Шахедів", росіяни також завдали ударів двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська область) та керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька область)

"В результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.