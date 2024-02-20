Окупанти атакували промисловий об'єкт на Полтавщині, сталася пожежа – ОВА

Уночі 20 лютого російські війська безпілотниками атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, сталася пожежа.

Про це повідомив﻿ голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей" , – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, обійшлося без жертв та постраждалих.