Окупанти атакували промисловий об'єкт на Полтавщині, сталася пожежа – ОВА
Уночі 20 лютого російські війська безпілотниками атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, сталася пожежа.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей", – йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, обійшлося без жертв та постраждалих.