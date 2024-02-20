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РФ втратила за добу понад 1200 військових та 40 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу понад 1200 військових та 40 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 1230 військових, 40 артилерійських систем, 2 системи реактивного залпового вогню, два літаки та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 6503 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,
  • артилерійських систем – 9773 (+40) од,
  • РСЗВ – 988 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 675 (+1) од,
  • літаків – 338 (+2) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 1902 (+3),
  • кораблі /катери / ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1551 (+6)

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