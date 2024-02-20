РФ втратила за добу понад 1200 військових та 40 артсистем – Генштаб

Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 1230 військових, 40 артилерійських систем, 2 системи реактивного залпового вогню, два літаки та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали: