РФ втратила за добу понад 1200 військових та 40 артсистем – Генштаб
Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 1230 військових, 40 артилерійських систем, 2 системи реактивного залпового вогню, два літаки та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 404950 (+1230) осіб,
- танків ‒ 6503 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12268 (+36) од,
- артилерійських систем – 9773 (+40) од,
- РСЗВ – 988 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 675 (+1) од,
- літаків – 338 (+2) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7521 (+61),
- крилаті ракети ‒ 1902 (+3),
- кораблі /катери / ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12805 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 1551 (+6)