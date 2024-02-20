Окупанти вдарили по Сумщині: загинули дві людини

20 лютого російські військові вдарили по Сумщині, внаслідок обстрілів загинули дві людини.

Про це повідомили﻿ в Сумській ОВА.

"О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих" , – йдеться в повідомленні.

Розбір завалів і пошукові роботи тривають.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.