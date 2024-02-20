Окупанти вдарили по Сумщині: загинули дві людини
20 лютого російські військові вдарили по Сумщині, внаслідок обстрілів загинули дві людини.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих", – йдеться в повідомленні.
Розбір завалів і пошукові роботи тривають.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.