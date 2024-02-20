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Окупанти вдарили по Сумщині: загинули дві людини

Окупанти вдарили по Сумщині: загинули дві людини
Фото: t.me/Sumy_news_ODA

20 лютого російські військові вдарили по Сумщині, внаслідок обстрілів загинули дві людини.

Про це повідомили﻿ в Сумській ОВА.

"О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих", – йдеться в повідомленні.

Розбір завалів і пошукові роботи тривають.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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