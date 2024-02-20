Генасамблея та Радбез ООН засідатимуть до річниці вторгнення РФ в Україну

У п’ятницю, 23 лютого, Генеральна Асамблея ООН обговорить питання порядку денного "Ситуація на тимчасового окупованих територіях України", а Рада Безпеки проведе відкриті дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Укрінформ.

У секретаріаті Радбезу повідомили, що дебати в РБ розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

З проханням стосовно засідання Ради Безпеки звернулася Україна за підтримки Словенії, яка нині є непостійним членом РБ. Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. У дебатах візьме учать віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.