ЄС продовжив санкції проти РФ за окупацію частини територій України

Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії за окупацію частини території України, повідомляє Укрінформ.

Рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

"Доти, доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, запроваджені Союзом, і вжити додаткових, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року" , - йдеться у заяві.

Рада ЄС запровадила санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня розширила географічну сферу дії обмежень на всі непідконтрольні уряду України райони Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.