Путін подарував Кім Чен Ину авто російського виробництва

Російський диктатор Володимир Путін подарував лідеру КНДР Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва.﻿﻿ Про це пишуть Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) та прокремлівське видання "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що подарунок 18 лютого забрала сестра лідера Північної Кореї, заступник завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон і секретар ЦК Пак Чон Чхон.

За словами сестри Кім Чен Ина, подарунок Путіна "слугує свідченням особливих дружніх відносин" між лідерами країн.

Марка і модель машини в повідомленні агентства не називалися, але прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що йдеться про автомобіль Aurus.