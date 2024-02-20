Президент Латвії розкритикував Захід за недостатню допомогу Україні
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс проілюстрував карикатурою стан західної військової допомоги Україні, закликавши наростити поставки зброї, повідомляє Європейська правда.
"Саме так один з найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка бачить нинішню підтримку України з боку Заходу. На жаль, він має рацію. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", – написав Рінкевичс у Twitter (X).
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн Європейського Союзу під час засідання в Брюсселі 19 лютого, закликавши їх невідкладно посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну.