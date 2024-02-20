У Конгресі США представили ще один законопроєкт про допомогу Україні – The Hill

У Палаті представників США представили змінену версію пакета заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також забезпечення безпеки кордонів, який був представлений минулого тижня.﻿ Про це повідомляє видання The Hill, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Республіканець Браян Фітцпатрік і демократ Джаред Голден закликають своїх колег підтримати альтернативну версію законопроєкту про іноземну допомогу і наполягають на терміновому наданні допомоги Україні.

"За два роки, що минули з моменту вторгнення Росії в Україну під час найнахабнішої кампанії територіальної агресії в Європі з часів Другої світової війни, підтримка Америкою молодої української демократії була двопартійним консенсусом у Конгресі" , - пишуть Фіцпатрік і Голден у листі, направленому до Палати представників у повному складі.

"Але зараз, коли ми пишемо, становище України під загрозою. У її борців за свободу закінчуються боєприпаси, і вони відступають зі сходу, прокладаючи шлях для подальшого просування Росії. Це прямий результат безвихідної ситуації в Конгресі" , - підкреслили він.

Депутати заявили, що США може відвернутися від українського народу, який "десятками тисяч б'ється і вмирає, щоб зберегти свою демократію і суверенітет. Вони довели, що, маючи американську зброю і боєприпаси, вони можуть перемогти в цій боротьбі. Ми знаємо, що без них вони можуть зазнати поразки".

Допомога Україні від США

США вже кілька місяців не можуть затвердити нове фінансування допомоги Україні. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями та демократами.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. 60 млрд доларів закладено для нашої країни.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має підтримати Палата представників і підписати Байден.

Спікер Палати представників Джонсон поки що не хоче виносити таку ініціативу на розгляд. Він виступає проти ухвалення допомоги Україні без фінансування захисту кордонів.