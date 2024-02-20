Лукашенко пригрозив ворогам "неприйнятною шкодою"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову пригрозив "неприйнятною шкодою" ворогам.﻿﻿ Про це він заявив на нараді 20 лютого, повідомляє Українська правда.

"Ми маємо все необхідне, щоб гарантовано захистити себе і, як кажуть військові, завдати противнику неприйнятної шкоди. Бути максимально готовими до нейтралізації ризиків і загроз" , – сказав білоруський диктатор.

Лукашенко нагадав, що на території країни розміщено тактичну ядерну зброю: "Сьогодні це найважливіший елемент стримування будь-якого противника" .

Лукашенко повідомив, що у зв’язку з "актами тероризму" у Білорусі доручив перевірити системи охорони об'єктів силових відомств. Крім того, самопроголошений лідер згадав питання протидії польотам безпілотників над зонами, що охороняються.