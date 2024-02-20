"Нова пошта" планує запустити "коробкомати": що це таке

Поштовий оператор "Нова пошта" цього року запустить "коробкомати" – пристрої, що дають змогу автоматизувати продаж пакування, повідомляє ЛігаБізнес.

Як розповіли у компанії, ця розробка покликана спростити життя всім, хто часто відправляє посилки.

Девайс має змогу продати одну одиницю пакування лише за вісім секунд. Для порівняння: щоб купити одну коробку у відділенні в оператора, клієнт у середньому витрачає одну хвилину.

Ще одна "фішка" – продаж новітніх типів коробок, які можна швидко запакувати без використання скотчу. Запас коробок в одному автоматі – до 100 штук, загалом тут можна придбати чотири різні типи коробок на вагу відправлення до 3 кг.

Собівартість нової коробки виходить на 30% дорожче, ніж звичайної. Проте – це доповнення до послуги, яке створює додаткову цінність.