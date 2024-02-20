Британська розвідка: РФ не може одразу скористатися захопленням Авдіївки

Розвідка Великої Британії вважає, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 20 лютого.

У відомстві відзначили, що за останній тиждень російські сили взяли під контроль Авдіївку і Коксохімічний завод на північ від міста, тяжкі бої за які точилися з жовтня 2023 року.

Водночас українські сили відійшли на захищені позиції на захід від Авдіївки.

"Скидається на те, що російським силам бракує боєздатності негайно скористатися захопленням Авдіївки і вони потребують певного часу на переоснащення і відпочинок.