У Росії прокоментували смерть пілота, який перегнав в Україну Мі-8

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Максим Кузьмінов, якого знайшли мертвим в Іспанії уже був "моральним трупом", повідомляє Українська правда.

Наришкін назвав Кузьмінова зрадником і додав, що той "став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин".

У понеділок стало відомо, що російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.