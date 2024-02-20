У Польщі відреагували на слова Зеленського про "знущальну" ситуацію на кордоні

Міністр розвитку Польщі Кшиштоф Гетьман відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про "знущальну" ситуацію на кордоні.﻿, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Це не є нормальною і звичною ситуацією, адже фермери повинні мати можливість нормально працювати, а не перекривати дороги і стояти на прикордонних переходах" , - заявив він.

Щодо другої частини заяви Зеленського, міністр сказав, що розуміє емоції президента країни, яка перебуває у стані війни.

Гетьман підкреслив, що протест фермерів не має нічого спільного з політикою.

"Я не думаю, що це перший раз, коли президент Зеленський висловлюється досить різко. Я намагаюся зрозуміти людину, яка перебуває під величезним тиском, хоча і не згоден з тим, що він сказав" , - заявив він.

При цьому він підкреслив, що ніхто не в змозі поставити себе на місце президента, в якому він сьогодні перебуває, але" з огляду на всю сукупність наших відносин, на те, що ми підтримуємо Україну, що ми підтримували її з першого дня, я був би обережним".

"Я був би обережним у таких заявах, тому що це дійсно не про політику. Я б порадив нашим партнерам і друзям з України бути трохи більш чутливими до проблем не тільки польських фермерів" , - заявив міністр розвитку.

Раніше президент заявляв, що під Куп’янськом, де не стихає ворожа артилерія, новини про блокаду кордону польськими фермерами виглядають просто знущально. Україні та Польщі необхідно шукати спільні раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації.

Нагадаємо, польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.