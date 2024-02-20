Омбудсмен звернувся до Червоного Хреста і ООН через розстріл полонених в Авдіївці

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб з’ясувати обставини розстрілу російськими бойовиками українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці, повідомляє Українська правда.

"Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених" , – зазначив Лубінець.

Лубінець зазначив, що родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.