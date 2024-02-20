У Кремлі не підтримують міжнародне розслідування смерті Навального

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не реагуватиме на вимоги Євросоюзу, зокрема верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, організувати міжнародне розслідування обставин смерті Олексія Навального, повідомляє Українська правда.

"Ми не сприймаємо такі вимоги взагалі, тим більше від пана Борреля" , – сказав прессекретар Путіна.

Крім того, Пєсков назвав "голослівними та хамськими" звинувачення з боку Юлії Навальної, зокрема щодо невидачі тіла Олексія Навального для приховування слідів його отруєння.

Прессекретар стверджує, що Володимир Путін не бачив її відеозвернення.

Нагадаємо, 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"

У грудні опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі

Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.