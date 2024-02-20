Польські фермери розсипали українське зерно з вагону на колії

Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії, повідомляє Суспільне.

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська" , — каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано" , — додає співорганізатор протесту.

Кореспондентка "Суспільного" додала, що на місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.