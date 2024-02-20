У Польщі протестують фермери: блокують дороги і КПП з Україною

Польські аграрії почали акції протесту по всій території країни з блокуванням доріг і пунктів пропуску на кордоні з Україною, повідомляє Європейська правда.

Протест проходить у десятках місць на всій території Польщі. Фермери виїхали на акцію зі своєю технікою і рухаються колонами уздовж доріг або перекривають їх. Подекуди до них приєдналися мисливці.

Протестувальники анонсували перекриття усіх пунктів перетину кордону з Україною.

На цей час відомо, що заблокований КПП "Ягодин – Дорогуськ", фермери планують не пропускати у напрямку України жодної вантажівки до 18 години. Повідомляють, що до них мають приєднатися фермери зі ще кількох європейських країн.

Кореспондент видання RMF24 повідомляє, що на пізній вечір понеділка довжина черги фур на в’їзд в Україну через цей КПП сягала 17 км, а зараз для деяких з них час очікування сягає 230 годин.

Tak wygląda o poranku droga krajowa numer 12, czyli dojazd do przejścia granicznego w Dorohusku na Lubelszczyźnie.



Tam trwa protest rolników. Na dzisiaj zapowiadana jest kulminacja strajku generalnego.



Kierowcy ciężarówek muszą czekać na odprawę ponad 230 godzin. @RMF24pl pic.twitter.com/haTigoIYTq — Michał Dobrołowicz (@MDobrolowicz) February 20, 2024

Перекритий також пункт пропуску "Медика – Шегині".

Одна з ключових вимог протестувальників – запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України.