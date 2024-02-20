Польські фермери більш жорстко блокують кордон з Україною – ДПСУ

Польські протестувальники розпочали більш жорстко блокувати рух на кордоні з Україною.﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію про плани страйкарів щодо більш жорсткого обмеження руху транспортних засобів.

Зокрема, в рамках акції протесту польських фермерів, в обидвох напрямках повністю заблоковано рух вантажівок через пункт пропуску "Медика-Шегині". Термін завершення такого блокування не відомий.

Стосовно ПП "Долгобичув-Угринів". Біля пункту пропуску протестувальники озвучили намір перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого.

Щодо пункту пропуску "Зосін-Устилуг". З 13.00 по 16:00 за київським часом, протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою.

"Корчова-Краківець". До 21.00 (за київським часом) 20 лютого протестувальники планують блокувати рух усіх вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

"Гребене-Рава-Руська". Протестувальники з 13 години (за київським часом) 20 лютого заблокували рух всіх категорій транспортних засобів в обох напрямках, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

"Дорогуськ-Ягодин". До 19.00 за київським часом організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажного транспорту в обидвох напрямках.