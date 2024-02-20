Українські перевізники протестують на польському кордоні у відповідь на блокаду

Українські перевізники розпочали мирну акцію біля пунктів пропуску "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика". Це відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками, повідомляє Суспільне.

Акція протесту стартувала о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна — втрачатиме Польща", "Блокада України — зрада європейських цінностей" та іншими.

"Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. [...] Суть нашої акції — зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі" , — каже голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.

Він зазначає, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич, мирна акція біля трьох міжнародних ПП "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.