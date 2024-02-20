Ранковий обстріл Сумщини: кількість загиблих зросла

Під час російського обстрілу Новослобідської громади Конотопського району Сумської області 20 лютого загинула ціла родина - жінка, двоє синів та їх родичі. Росія вдарила по будинку з дрону "Ланцет". Про це заявили у Сумській ОВА, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста" , - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у житловий будинок влучив ворожий ударний БПЛА типу "Ланцент".

Нагадаємо, вранці 20 лютого російські війська атакували Сумську область. Спочатку повідомлялося про загибель двох людей.