У Польщі продовжили перебування біженців з України до кінця червня

Перебування українських біженців у Польщі продовжили до 30 червня цього року. Відповідний закон підписав президент Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна.

"Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року" , - ідеться в повідомленні.

Закон ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Серед іншого, закон передбачає продовження терміну легального перебування українських військових біженців до 30 червня цього року.

Згідно з чинними положеннями закону, перебування громадян України є законним, якщо вони прибули до Польщі в період із 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року.

Крім цього, документ вносить зміни, що збільшують до 28 місяців термін, протягом якого, зокрема, громадянину України, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів ЄС, може бути наданий дозвіл на провадження професійної діяльності лікаря або стоматолога та умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або стоматолога.